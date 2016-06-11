وكالة صينية: نبيل العربى يزور "رام الله" الاثنين المقبل للقاء "أبو مازن"

كشف مصدر فلسطينى، اليوم السبت، عن زيارة سيقوم بها أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى إلى الأراضى الفلسطينية، يوم الاثنين المقبل، يلتقى خلالها الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) فى مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وقال المصدر الفلسطينى لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن العربى سيبحث خلال زيارته التى تستغرق عدة ساعات، التحركات الفرنسية لعقد مؤتمر دولى لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى بحث مبادرة السلام العربية التى طرحت عام 2002 (وهى مبادرة الأرض مقابل السلام).

وذكر المصدر أن اللقاء بين العربى والرئيس عباس يهدف إلى بحث عدة مقترحات عملية لمتابعة أعمال المؤتمر.

وعقد فى العاصمة الفرنسية باريس فى الثالث من الشهر الجارى الاجتماع التحضيرى لمبادرة السلام الفرنسية بمشاركة 25 من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين والولايات المتحدة لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية والضمانات الأمنية لحث الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على إحياء مفاوضات السلام.

وانتقد مسئولون فلسطينيون عدم احتواء البيان الختامى للاجتماع على آليات أو جداول زمنية للمفاوضات.

وأعلنت إسرائيل رسميا رفضها للمبادرة الفرنسية منذ البداية وقالت إن أفضل السبل للوصول إلى السلام هو المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.

وسبق للعربي أن زار رام الله في 29 ديسمبر 2012 الماضى برفقة وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو فى حينه للقاء الرئيس عباس.

نبيل العربى : نرفض إدخال أية تعديلات على بنود مبادرة السلام العربية

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