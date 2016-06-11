أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مدير CIA يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن هجمات سبتمبر تبرئ السعودية

Google+ Print
مدير CIA يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن هجمات سبتمبر تبرئ السعودية مدير CIA يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن هجمات سبتمبر تبرئ السعودية
توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكى عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وقال برينان لقناة تلفزيون العربية، التى يملكها سعوديون فى وقت متأخر اليوم إن هذه الصفحات ستبرئ ساحة ، من أى مسؤولية عن تلك الهجمات.

وتابع برينان فى المقابلة "اعتقد أن الصفحات الثمانى والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن السعودية لا علاقة لها، وأرفقت القناة التلفزيونية تصريحات برينان بترجمة عربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور