مدير CIA يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن هجمات سبتمبر تبرئ السعودية

توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكى عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وقال برينان لقناة تلفزيون العربية، التى يملكها سعوديون فى وقت متأخر اليوم إن هذه الصفحات ستبرئ ساحة السعودية، من أى مسؤولية عن تلك الهجمات.

وتابع برينان فى المقابلة "اعتقد أن الصفحات الثمانى والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها، وأرفقت القناة التلفزيونية تصريحات برينان بترجمة عربية.