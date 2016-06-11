انتهت #في_اليورو - إنجلترا (1) - روسيا (1) .. تعادل قاتل

يتابع FilGoal.com مباراة إنجلترا وروسيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في يورو 2016.
73': جووووووووووووووووول إريك داير يسجل من ركلة حرة هدف التقدم للأسود.
71': أكينفيف يتألق ويتصدى بطريقة رائعة لتسديدة روني بعد عرضية داني روز ويحافظ على نظافة شباك روسيا.
63': سمولوف يسدد كرة قوية بجوار مرمى جو هارت.
55': روني يسدد ركلة حرة في شباك روسيا من الخارج.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
42': داني روز يرسل عرضية قوية يوجهها سترلينج نحو المرمى وأكينفيف يتألق ويبعد الكرة.
35': روني يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكن أكينفيف بالمرصاد.
32': روني يرسل تمريرة بينية طولية لديلي ألي لكن الدفاع يبعدها لركنية.
24': سترلينج يتوغل داخل منطقة جزاء روسيا ويحاول التسديد لكن سمولنيكوف يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.
22': لالانا يسدد من مسافة قريبة لكن بجوار القائم.
16': عرضية من داني روز تمر من الجميع وتخرج خارج الملعب.
16': رأسية قوية من إيجناتشيفيتش يمسك بها هارت على مرتين.
12': رأسية من سمولينج يبعدها أكنينفيف لركنية.
9': عرضية من سترلينج من اليسار يهيئها ألي برأسه وتمر من أمام هاري كاين قبل أن يسدد في الشباك.
7': ووكر يمر بمهارة من الناحية اليمنى ويمرر للالانا الذي يسدد بقوة لكن أكينفيف يتصدى للكرة ببراعة.
بداية المباراة