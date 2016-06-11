انتهت #في_اليورو - إنجلترا (1) - روسيا (1) .. تعادل قاتل

يتابع FilGoal.com مباراة إنجلترا وروسيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في يورو 2016.

73': جووووووووووووووووول إريك داير يسجل من ركلة حرة هدف التقدم للأسود.

71': أكينفيف يتألق ويتصدى بطريقة رائعة لتسديدة روني بعد عرضية داني روز ويحافظ على نظافة شباك روسيا.

63': سمولوف يسدد كرة قوية بجوار مرمى جو هارت.

55': روني يسدد ركلة حرة في شباك روسيا من الخارج.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

42': داني روز يرسل عرضية قوية يوجهها سترلينج نحو المرمى وأكينفيف يتألق ويبعد الكرة.

35': روني يسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكن أكينفيف بالمرصاد.

32': روني يرسل تمريرة بينية طولية لديلي ألي لكن الدفاع يبعدها لركنية.

24': سترلينج يتوغل داخل منطقة جزاء روسيا ويحاول التسديد لكن سمولنيكوف يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.

22': لالانا يسدد من مسافة قريبة لكن بجوار القائم.

16': عرضية من داني روز تمر من الجميع وتخرج خارج الملعب.

16': رأسية قوية من إيجناتشيفيتش يمسك بها هارت على مرتين.

12': رأسية من سمولينج يبعدها أكنينفيف لركنية.

9': عرضية من سترلينج من اليسار يهيئها ألي برأسه وتمر من أمام هاري كاين قبل أن يسدد في الشباك.

7': ووكر يمر بمهارة من الناحية اليمنى ويمرر للالانا الذي يسدد بقوة لكن أكينفيف يتصدى للكرة ببراعة.

بداية المباراة