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بطل في اليورو – ويلز وسلوفاكيا.. تألق جو ألين منح الأفضلية لزملاء جاريث بيل‎

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بطل في اليورو – ويلز وسلوفاكيا.. تألق جو ألين منح الأفضلية لزملاء جاريث بيل‎ بطل في اليورو – ويلز وسلوفاكيا.. تألق جو ألين منح الأفضلية لزملاء جاريث بيل‎

تواجده في جميع أنحاء الملعب منح ويلز سيطرة وتفوق في وسط الملعب خلال مباراة سلوفاكيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ليورو 2016.

ويقدم FilGoal.com فقرة ثابتة عقب جميع مباريات بطولة أمم أوروبا. عن اللاعب "البطل" الأفضل في المباراة والمخيب للآمال في المباراة.

جو ألين حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ويلز وسلوفاكيا التي انتهت بفوز ويلز 2-1 وهو أول فوز لمنتخب ويلز في تاريخ بطولة الأمم الأوروبية خلال المشاركة الأولى أيضا.

لاعب وسط ليفربول شارك في المباراة كاملة واستطاع بقدرته العالية في السيطرة على الكرة والتمرير الدقيق أن يمنح ويلز أفضلية كبيرة في وسط الملعب وبالتالي استحوذ لاعبو ويلز على الكرة أغلب فترات المباراة.

وأكمل ألين 48 تمريرة صحيحة طوال المباراة بنسبة 88% من إجمالي تمريراته، واعترض الكرة 3 مرات من لاعبي سلوفاكيا.

واستطاع ألين أن يخلق فرصتين مؤكدتين لتسجيل الأهداف لزملائه في ويلز، كذلك استخلص الكرة مرتين من الخصم وأكمل مراوغة واحدة ناجحة.

ونجم ألين في التفوق خلال التحام هوائي واحد مع لاعبي سلوفاكيا وسدد كرة واحدة على المرمى.

ألين البالغ من العمر 26 عاما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة متفوقا على زميله في جاريث بيل الذي سجل هدف تقدم ويلز من ضربة حرة مباشرة.

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