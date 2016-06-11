في_اليورو - شيرار عن تنفيذ كين للركنيات: كنت سأقول للمدرب لا

انتقد آلان شيرار هداف منتخب إنجلترا السابق إسناد تنفيذ الركلات الركنية إلى مهاجمه هاري كين، بعد التعادل مع روسيا 1-1 في يورو 2016.

واقتنصت روسيا تعادلا قاتلا مع إنجلترا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في اليورو، ولم يشكل كين خطورة كبيرة على مرمى الروس.

وكتب شيرار عبر حسابه على "تويتر": "علي أن أقول إن المدرب لو طلب مني تنفيذ الركلات الركنية، سأطلب منه أن يبحث عن لاعب آخر لينفذها".

كين في الشوط الأول فقط نفذ 6 ركنيات، 4 من الناحية اليمنى نصفهم خرج رمية تماس من الناحية الأخرى من الملعب والنصف الآخر أخرجه دفاع منتخب روسيا.

ولعب كين ركنيتين من الناحية اليسرى واحدة أرسلها لداخل منطقة الجزاء وأخرجها دفاع روسيا والثانية لعبها قصيرة لزميله آدم لالانا الذي أعاد له الكرة ولعبها كين عرضية في يد حارس روسيا.