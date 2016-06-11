أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_اليورو - شيرار عن تنفيذ كين للركنيات: كنت سأقول للمدرب لا

Google+ Print
#في_اليورو - شيرار عن تنفيذ كين للركنيات: كنت سأقول للمدرب لا #في_اليورو - شيرار عن تنفيذ كين للركنيات: كنت سأقول للمدرب لا

انتقد آلان شيرار هداف منتخب إنجلترا السابق إسناد تنفيذ الركلات الركنية إلى مهاجمه هاري كين، بعد التعادل مع روسيا 1-1 في يورو 2016.

واقتنصت روسيا تعادلا قاتلا مع إنجلترا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في اليورو، ولم يشكل كين خطورة كبيرة على مرمى الروس.

وكتب شيرار عبر حسابه على "تويتر": "علي أن أقول إن المدرب لو طلب مني تنفيذ الركلات الركنية، سأطلب منه أن يبحث عن لاعب آخر لينفذها".

كين في الشوط الأول فقط نفذ 6 ركنيات، 4 من الناحية اليمنى نصفهم خرج رمية تماس من الناحية الأخرى من الملعب والنصف الآخر أخرجه دفاع منتخب روسيا.

ولعب كين ركنيتين من الناحية اليسرى واحدة أرسلها لداخل منطقة الجزاء وأخرجها دفاع روسيا والثانية لعبها قصيرة لزميله آدم لالانا الذي أعاد له الكرة ولعبها كين عرضية في يد حارس روسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع