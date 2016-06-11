إصابة 16 شخصا بتسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا

أصيب 16 شخصا قبطيا بتسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة طعام فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى جنوب المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوى العام.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى ملوى، يفيد وصول 16 شخصا مصابين بحالة تسمم غذائى، وبالانتقال تبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام فى حفل عرس مقام بقرية البياضية بمركز ملوى وظهرت عليهم حالة إعياء شديدة وتم نقلهم للمستشفى العام بملوى.

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