أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 16 شخصا بتسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا

Google+ Print
إصابة 16 شخصا بتسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا إصابة 16 شخصا بتسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا
أصيب 16 شخصا قبطيا بتسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة طعام فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى جنوب المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوى العام.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى ملوى، يفيد وصول 16 شخصا مصابين بحالة تسمم غذائى، وبالانتقال تبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام فى حفل عرس مقام بقرية البياضية بمركز ملوى وظهرت عليهم حالة إعياء شديدة وتم نقلهم للمستشفى العام بملوى.


>الرئيسيةحوادث تأخر الإسعاف تسبب في وفاتهما.. مصرع شخص وطفلته وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب سيارة شمال الغردقة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365