السيطرة على حريق هائل نشب بعمارة سكنية فى بنى سويف

>تمكنت سيارات إطفاء الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف، من السيطرة على حريق هائل بأحدى العمارات السكنية بمنطقة "السکاکرية" بوسط مدينة الفشن جنوب المحافظة.

وكان اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغاً من العقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، بنشوب حريق هائل بأحدى العمارات السكنية بمنطقة "السکاکرية" بوسط المدينة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ودفعت بسيارتي إطفاء، و3 سيارات إسعاف لنقل أي حالات مصابة في الحادث.

ودلت التحريات الأولية للمقدم محمد البرنس والرائد عمرو حامد نائبا مأمور مركز الفشن، ان حريقا هائلا اندلع فى إحدى المحلات التجارية ثم انتقل إلى باقى العمارة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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