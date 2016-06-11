"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مطعم بمنطقة الداون تاون فى الإسكندرية

سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب فى مطبخ أحد مطاعم منطقة الداون تاون وسط الاسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بإشعال الحريق فى المطبخ وامتداد لباقى القاعات، ودفع العميد عمرو جاب الله مدير الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

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