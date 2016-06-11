جمارك مطار برج العرب تحبط 4 محاولات تهريب أجهزة تنصت

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة سمير صديق وعصام حسانين مديرى الجمارك محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وكمية من أجهزة التنصت والتجسس المحظور دخولها البلاد طبقًا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية.

وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طائرة فلاى دبى رقم المتجهة إلى دبى اشتبه كل من محمد مصطفى مأمور التفتيش وسامح شرباش رئيس الوردية فى راكب مصرى مسافر إلى الإمارات وبتفتيشه تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصرى مخبأة بجيب سحرى بحقيبة اللاب توب.

وفى المحاولتين الثانية والثالثة والرابعة وفى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاى القادمة من الإمارات تم الاشتباه فى 3 ركاب مصريين قادمين وبتفتيشهم تم العثور على كمية من أجهزة التنصت عبارة عن موبايل على شكل ساعة يد ضمن الأمتعة الخاصة بهم.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية بتحرير 4 محاضر وتحريز المضبوطات والمبلغ وإبلاغ الجهات المختصة.

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

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