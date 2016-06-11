إنقاذ نحو 1400 مهاجرًا قبالة سواحل صقلية

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم اليوم السبت إنقاذ 1348 مهاجرًا في البحر المتوسط، في قناة صقلية خلال 11 عملية مختلفة نسقها المركز.

وبحسب فرانس برس فمع حلول فصل الصيف، يواصل آلاف المهاجرين الإبحار من السواحل الليبية على متن زوارق متهالكة في اتجاه إيطاليا.

ويتحدر معظم هؤلاء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الى ذلك، وصل 45 مهاجرًا أفغانيا وباكستانيا ويمنيا بينهم 10 قاصرين الى منطقة قرب اوترانتي بجنوب إيطاليا، منتصف ليل الجمعة-السبت.

ونقلت الشرطة المهاجرين الى مركز إيواء، وعثر على القارب الذي استقلوه في البحر واعتقل ثلاثة جورجيين يشتبه بأنهم مهربون لاستجوابهم.

ويفيد إحصاء للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قبل عمليات الإنقاذ في الأيام الأخيرة، ان أكثر من 48 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء وصلوا الى إيطاليا منذ بداية العام، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الفائت