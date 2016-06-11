أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إنقاذ نحو 1400 مهاجرًا قبالة سواحل صقلية

Google+ Print
إنقاذ نحو 1400 مهاجرًا قبالة سواحل صقلية إنقاذ نحو 1400 مهاجرًا قبالة سواحل صقلية

مهاجرون في قوارب

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم اليوم السبت إنقاذ 1348 مهاجرًا في البحر المتوسط، في قناة صقلية خلال 11 عملية مختلفة نسقها المركز.

وبحسب فرانس برس فمع حلول فصل الصيف، يواصل آلاف المهاجرين الإبحار من السواحل الليبية على متن زوارق متهالكة في اتجاه إيطاليا.

ويتحدر معظم هؤلاء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الى ذلك، وصل 45 مهاجرًا أفغانيا وباكستانيا ويمنيا بينهم 10 قاصرين الى منطقة قرب اوترانتي بجنوب إيطاليا، منتصف ليل الجمعة-السبت.

ونقلت الشرطة المهاجرين الى مركز إيواء، وعثر على القارب الذي استقلوه في البحر واعتقل ثلاثة جورجيين يشتبه بأنهم مهربون لاستجوابهم.

ويفيد إحصاء للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قبل عمليات الإنقاذ في الأيام الأخيرة، ان أكثر من 48 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء وصلوا الى إيطاليا منذ بداية العام، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الفائت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا