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ماجدة نصر: التشويش على المدارس أثناء الامتحانات يكلف الدولة 150 مليون جنيه

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ماجدة نصر: التشويش على المدارس أثناء الامتحانات يكلف الدولة 150 مليون جنيه ماجدة نصر: التشويش على المدارس أثناء الامتحانات يكلف الدولة 150 مليون جنيه

ماجدة نصر

قالت عضو لجنة التعليم، بمجلس النواب، ماجدة نصر، إن طلب قطع خدمات الأنترنت، مدة ساعة قبل أثناء سير، عملية اللإمتحانات، قوبل بالرفض لمخالفته الدستور، والقانون، لافتة إلى أن مطالب التشويش، على المدارس أثناء الإمتحانات رفض أيضًا، لأنها ستكبد الدولة أكثر من 150 مليون.

وأضافت ماجدة، فى مداخلة هاتفية، ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب تحدثت إلى وزير التربية والتعليم، الهلالي شربيني، للتعرف على طبيعة تسريب الإمتحانات، وأشار الوزير إلى عقده عدة لقاءات مع مسئولين، بوزارة الاتصالات والداخلية، لضبط سير عملية الإنتخابات، وأكد الوزير أن الجميع أكدوا على عدم امكانية منع الغش التام، لوجود أساليب حديثة فى التواصل ،لا يمكن السيطرة عليها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مواجهة عمليات الغش، تحتاج لمزيد من الجهد، لوجود أساليب حديثة، يصعب تتبعها والتعرف عليها، في الوقت الراهن، من قبل المتخصصين، مشيرة إلى أن وزير التعليم، ناقش مع المسئولين فى الوزارة، تطوير عملية التعليم وأسلوب وضع الامتحانات.

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