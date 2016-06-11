لمريض السكر.. قياس الجلوكوز بشكل دورى منتظم يجنبك المضاعفات خلال رمضان

مرض السكر من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم، ويتميز بارتفاع السكر فى الدم نتيجة لنقص هرمون الإنسولين أو مقاومة خلايا الجسم، مما يؤدى إلى تراكم الجلوكوز فى الدم والتعرض لمشاكل صحية عديدة.

وفى هذا السياق كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “food.ndtv” أن مرضى السكر الذين يصومون خلال شهر رمضان من المحتمل أن يصبحوا أكثر عرضة لحدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل الغيبوبة بسبب نقص أو ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وأشار راكيش كومار براساد، مستشار قسم الغدد الصماء فى مستشفى فورتيس الهندية، إلى أن الصيام لفترة طويلة من 12 – 15 ساعة جنبا إلى جنب مع تناول الطعام مرتين أو ثلاثة مرات خلال فترة قصيرة من الزمن قد يسبب تقلبات كبيرة فى مستويات السكر فى الدم.

وأكد براساد ضرورة مراقبة مستوى السكر فى الدم على فترات منتظمة، وفى حال استخدام الإنسولين، قد تكون هناك حاجة إلى تغيير الجرعة تحت إشراف الطبيب، وتنظيم الأكل وممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة لتكون مناسبة خلال شهر رمضان.

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