الذراع السياسى للإخوان المسلمين فى الأردن يخوض الانتخابات البرلمانية

أعلن الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أنه سيشارك فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 20 سبتمبر بعد أن قاطع الانتخابين السابقين فى عامى 2010 و2013.

وقال مراد العضايلة المتحدث باسم حزب جبهة العمل الإسلامى، إن القيادة صوتت فى وقت متأخر اليوم السبت، لصالح خوص الانتخابات. وقال إن الجبهة وهى أكبر جماعة معارضة منظمة فى الأردن سوف تسعى الى عقد شراكات لتحسين فرصها.

وبدأت الإخوان المسلمين فى المملكة كفرع للحركة الموجودة فى المنطقة، ولكنها تعرضت لسلسلة من الانقسامات.

وأعلنت الإخوان المسلمين جماعة غير قانونية - رغم أن هذا لم يطبق على ذراعها السياسى - بعد أن سجلت جماعة من المنشقين جمعية جديدة للإخوان المسلمين ككيان أردني. كذلك انفصلت جماعتان اخريان بخطط لإقامة أحزاب سياسية.

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