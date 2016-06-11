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إصابة 16 شخص بحالات تسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا‎

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إصابة 16 شخص بحالات تسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا‎ إصابة 16 شخص بحالات تسمم غذائى فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى بالمنيا‎

أرشيفية

أصيب نحو 16 شخص، بتسمم غذائى، أثر تناولهم وجبة طعام، فى حفل عرس بإحدى قرى ملوى، جنوب المنيا، وتم نقل المصابين، لمستشفى ملوى العام، وجارى توقيع الكشف الطبى، وتلقى العلاج .

وتلقى اللواء، رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من قسم شرطة مركز ملوى ، يفيد بنقل 16 شخصًا، إلى مستشفى ملوي العام، بعد اصابتهم بتسمم غذائى.

حيث اشارت التحريات الأولية إلى أن المصابين، تناولوا وجبة طعام، فى حفل عرس، كان يقام بقرية البياضية، بمركز ملوى، وظهرت عليهم حالات القىء والإسهال، وتم نقلهم للمستشفى العام بملوى.

وأعلن الدكتور، عادل سعد، مدير عام مستشفى ملوي العام، حالة الإستنفار بالمستشفى، واستدعاء كافة أطباء قسم الباطنة، لعلاج المرضى، وكذلك تحسبًا لإستقبال المستشفى حالات تسمم أخرى .

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