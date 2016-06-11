مقتل قائد للشرطة في أفغانستان على يد تظيم داعش

قال مسؤولون بالحكومة ومسلحون إن متشددي داعش هاجموا مجمعًا أمنيًا في شرق أفغانستان صباح يوم السبت، فقتلوا قائدًا للشرطة.

وبحسب رويترز فقد قال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن المتشددين هاجموا مقر الشرطة في منطقة ده بالا في حوالي الساعة الثانية صباحًا.

وأضاف أن 5 من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة المنطقة قتلوا وأصيب 6. وتابع أن 13 على الأقل من المتشددين قتلوا وأصيب سبعة.

وأعلنت ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على الإنترنت وقالت إنها قتلت قائد الشرطة و13 ضابطًا.

وفي وقت سابق هذا العام حصلت القوات الأمريكية على الضوء الأخضر لشن المزيد من الغارات الجوية ضد الدولة الإسلامية في أفغانستان.