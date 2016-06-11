أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام بتهمة النصب والتزوير

Google+ Print
حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام بتهمة النصب والتزوير حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام بتهمة النصب والتزوير

حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام بتهمة النصب والتزوير

قررت نيابة العبور برئاسة المستشار أمير ناصف اليوم السبت، حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والتزوير .

وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى خليل مدير نيابة العبور قيام رجل الأعمال كامل فريد، والمحامي محمود حنفي، بتزوير توكيل باسم شخص متوفي وقيامهم ببيع قطعة أرض مملوكه لورثته بمقتضى التوكيل المزور.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد العليم رئيس مباحث العبور، قيام المتهمين بتزوير بطاقة اثبات شخصية باسم مالك الأرض المتوفي، وبمقتضها تم عمل توكيل يبح لهم بيع قطعة الارض وقاما ببيعها مقابل مبلغ مليون و١٠٠ألف جنيه.

وكشفت تحريات مباحث التعمير أن رجل الأعمال دائم التردد على جهاز مدينة العبور، وكان يعلم أن قطعة الأرض مالكها متوفي فاصطنع التوكيل لبيعها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا