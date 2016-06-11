حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام بتهمة النصب والتزوير

قررت نيابة العبور برئاسة المستشار أمير ناصف اليوم السبت، حبس رجل أعمال ومحامي ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والتزوير .

وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى خليل مدير نيابة العبور قيام رجل الأعمال كامل فريد، والمحامي محمود حنفي، بتزوير توكيل باسم شخص متوفي وقيامهم ببيع قطعة أرض مملوكه لورثته بمقتضى التوكيل المزور.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد العليم رئيس مباحث العبور، قيام المتهمين بتزوير بطاقة اثبات شخصية باسم مالك الأرض المتوفي، وبمقتضها تم عمل توكيل يبح لهم بيع قطعة الارض وقاما ببيعها مقابل مبلغ مليون و١٠٠ألف جنيه.

وكشفت تحريات مباحث التعمير أن رجل الأعمال دائم التردد على جهاز مدينة العبور، وكان يعلم أن قطعة الأرض مالكها متوفي فاصطنع التوكيل لبيعها