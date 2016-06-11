سوني تؤكد عزمها إطلاق نسخة جديدة من بلاى ستيشن 4

أكدت شركة سوني عزمها إطلاق نسخة مُحسنة من منصة الألعاب التابعة لها “بلاي ستيشن 4″، ولكن الإعلان عن المنصة الجديدة لن يحدث خلال معرض الترفيه الإلكتروني يوم الخميس القادم، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسئول بالشركة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية أندرو هاوس في مقابلة أجرتها معه الصحيفة البريطانية، إنه كشف عن بعض التحسينات التي ستأتي بها .

وقال هاوس إن النسخة المُحسنة من بلاي ستيشن 4 و التي تُعد أكثر منصات الألعاب مبيعًا حول العالم، ستتضمن معالجًا أسرع دعمًا لدقة 4 ك فضلًا عن قدرات أفضل لمعالجة الرسومات.

وأضاف هاوس أن التقنية يُراد منها (بلاي ستيشن 4 نيو) أن تكون جنبًا إلى جنب ومكملة لمنصة بلاي ستيشن القياسية، وتابع سنبيع النسختين خلال دورة الحياة.

وكان يُتوقع أن تُعلن سوني عن المنصة الجديدة خلال مؤتمر الترفيه الإلكتروني E3 الذي يُعقد خلال المدة بين 14 و 16 يونيو الجاري بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، إلا أنها لن تفعل ذلك حسبما أكدت البوابة العربية للأخبار التقنية .

وقال هاوس إن النسخة المُحسنة من بلاي ستيشن 4 ستُباع بسعر أعلى من النسخة القياسية، والتي تتوفر بسعر 350 دولارًا أميركيًا، الجدير بالذكر إلى أن هاوس لم يحدد متى تعتزم سوني إطلاق المنصة الجديدة ولم يحدد السعر المقرر لها.