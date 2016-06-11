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نشرة ONA الرمضانية | القنوات الفضائية تواجه “إبسوس” وتتضامن مع ألبرت شفيق..واجتماع يجمع صدى البلد و “إبسوس” الاثنين المقبل

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نشرة أونا الرمضانية

نشرة أونا الرمضانية

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

أوقفت وزارة الداخلية الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل ” شهادة ميلاد” والذي يجسد شخصية الضابط علي، بعدما علمت الوزارة أنه نجل تاجر السلاح يحي نصير..للمزيد

الفنان طارق لطفي

الفنان طارق لطفي

قالت إلهام أبو الفتح، مسئول بقناة صدى البلد، في تصريح خاص لوكالة ONA الإخبارية، إن التقارير الصادرة عن شركة “إبسوس”، الخاصة ببحوث نسب المشاهدة، وصفتها بأنها مفاجأة تقترب من الصدمة، خاصة تقارير أول وثاني أيام شهر رمضان المقبل..للمزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح

علق الإعلامي، محمد هاني، رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA الإخبارية، على التقاير الصادرة من شركة أبحاث “إبسوس” الأخيرة قائلًا : “تقارير هزلية ومنعدمة المصداقية وتثبت جميع الشكوك الموجودة لدى القنوات المصرية”..للمزيد

محمد هاني

محمد هاني

أثارت التقارير الصادرة مؤخرًا، عن شركة “إبسوس” لبحوث نسب المشاهدة التلفزيونية مؤخرًا، استياءًا وجدل كبير بين صناع أغلب القنوات الفضائية المصرية..للمزيد

ألبرت شفيق – رئيس مجلس إدارة قنوات النهار

ألبرت شفيق – رئيس مجلس إدارة قنوات النهار

يستضيف رامز جلال غدًا الأحد في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، على قناة “MBC ”، الفنان بيومي فؤاد، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققًا النجاحات ومُحلّقًا بعيدًا عن المنافسة..للمزيد

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

يستضيف برنامج “المرايا” الفنان حسن الرداد في حلقتين الثلاثاء والأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءًا قبل الإفطار على شاشة قناة “صدى البلد”..للمزيد

حسن الرداد

حسن الرداد

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أونا

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