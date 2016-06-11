نشرة ONA الرمضانية | القنوات الفضائية تواجه “إبسوس” وتتضامن مع ألبرت شفيق..واجتماع يجمع صدى البلد و “إبسوس” الاثنين المقبل

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

أوقفت وزارة الداخلية الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل ” شهادة ميلاد” والذي يجسد شخصية الضابط علي، بعدما علمت الوزارة أنه نجل تاجر السلاح يحي نصير..للمزيد

قالت إلهام أبو الفتح، مسئول بقناة صدى البلد، في تصريح خاص لوكالة ONA الإخبارية، إن التقارير الصادرة عن شركة “إبسوس”، الخاصة ببحوث نسب المشاهدة، وصفتها بأنها مفاجأة تقترب من الصدمة، خاصة تقارير أول وثاني أيام شهر رمضان المقبل..للمزيد

علق الإعلامي، محمد هاني، رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA الإخبارية، على التقاير الصادرة من شركة أبحاث “إبسوس” الأخيرة قائلًا : “تقارير هزلية ومنعدمة المصداقية وتثبت جميع الشكوك الموجودة لدى القنوات المصرية”..للمزيد

أثارت التقارير الصادرة مؤخرًا، عن شركة “إبسوس” لبحوث نسب المشاهدة التلفزيونية مؤخرًا، استياءًا وجدل كبير بين صناع أغلب القنوات الفضائية المصرية..للمزيد

يستضيف رامز جلال غدًا الأحد في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، على قناة “MBC مصر”، الفنان بيومي فؤاد، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققًا النجاحات ومُحلّقًا بعيدًا عن المنافسة..للمزيد

يستضيف برنامج “المرايا” الفنان حسن الرداد في حلقتين الثلاثاء والأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءًا قبل الإفطار على شاشة قناة “صدى البلد”..للمزيد