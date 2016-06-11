بالصور..السفير السعودى وأصدقائه المصريون يناولون الإفطار بالحسين

كعادته كل رمضان، نظم السفير السعودى أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ، ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، حفل إفطار بأحد مطاعم حى الحسين لأصدقائه المصريين.

ولحب السفير قطان الشديد لكرة القدم، فقد كان لأصدقائه من نجوم الكرة المصرية النصيب الأكبر من الحضور، حيث حضر الحفل نخبة من نجوم النادى الأهلى منهم الكابتن مصطفى عبده، الكابتن عبد العزيز عبد الشافى، الكابتن فتحى مبروك، الكابتن مصطفى رياض، الكابتن شريف عبد المنعم، وعدد آخر من أصدقاء السفير قطان.

وبعد الإفطار، تبادل السفير "قطان" مع أصدقائه الذكريات التى جمعتهم ببعض إبان فترة دراسته بالجامعة وما بعدها، حيث إنه من المعروف أن السفير قطان تخرج من جامعة القاهرة عام 1978 وتخصص فى الاقتصاد وإدارة أعمال، كما درس السفير قطان أيضا فى مدارس مصرية فى مختلف المراحل التعليمية، ولحبه الشديد لمصر وشعبها فقد ربطته خلال تلك الفترة علاقات وثيقة بأصدقاء مصريين أصبحت أسماؤهم بارزة اليوم فى مختلف المجالات.

وأكد السفير قطان وأصدقائه المصريون على قوة ومتانة العلاقات التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، على مختلف المراحل والعصور، داعين الله-عز وجل- أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة ومصر وأن يحفظهما من كل شر.

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