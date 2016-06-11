يحيى الفخرانى والكينج وهنيدى أبرز الحضور بمائدة السيسي فى "الأسرة المصرية"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم، السبت، إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومى للمرأة، وممثلى مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح، وأُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكُتاب الرأى، وشباب الجامعات المصرية والكليات والعسكرية، وممثلى الفلاحين، والإعلاميين، والفنانيين، والرياضيين، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومسئولى عدد من المؤسسات الخيرية.

وشهد الإفطار أيضاً حضور الفنانين يحيى الفخرانى ومحمد منير ومحمد صبحى ومحمد هنيدى وغادة عادل وزوجها المخرج مجدى الهوارى، وأشرف عبد الباقى، وأشرف زكى، والإعلامية لميس الحديدى، والكاتب الصحفى عادل حمودة، والمفكر مصطفى الفقى، ومكرم محمد أحمد، ورجال الأعمال محمد الأمين ومحمد أبو العينين وحسن راتب.

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