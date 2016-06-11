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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة
أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقًا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ووفقًا لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وبالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد والتصدير.

فبناءً على مذكرة مشتركة من إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع والإدارة العامة لجمارك نويبع تفيد بورود معلومات عن محاولة تهريب أصناف ممنوعة ضمن الأمتعة الموجودة بأتوبيس يحمل ركاب متجهين لأداء العمرة بالسعودية.

وبعرض المذكرة على محمد إبراهيم مدير إدارة مكتب المدير العام قرر تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى لتفتيش الأتوبيس رقم 4477 البحر الأحمر قيادة السائق م.م.م المتجه للأراضى من نويبع عبر ميناء العقبة الأردنى من أحمد دياب مأمور تفتيش الركاب وسمير مرعى مدير إدارة الأمن الجمركى والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب حيث تلاحظ وجود كيس أسفل المقعد 14 وكيس آخر فوق الرف الأيسر بالأتوبيس وبتفتيشهما تم العثور على 394 شريط تامول X-225 المخدر وبكل شريط 10 أقراص بعدد 3940 قرصًا كما تم العثور على 800 شريط زاتكس المخدر بعدد 8000 قرص وبإجمالى 11940 قرصًا مخدرًا.

وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط حمل رقم 32 لسنة 2016 وتحريز المضبوطات وإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة.

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