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تأجيل إعادة محاكمة 381 من عناصر الإخوان فى أحداث قسم مطاى للخميس المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة 381 من عناصر الإخوان فى أحداث قسم مطاى للخميس المقبل تأجيل إعادة محاكمة 381 من عناصر الإخوان فى أحداث قسم مطاى للخميس المقبل
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار عادل فلتس رئيس الدائرة الثانية، تأجيل نظر إعادة محاكمة 381 من عناصر الإخوان باقتحام وحرق قسم شرطة مطاى عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرار بينهم 183 محبوسًا على ذمة القضية والباقى مخلى سبيلهم ومفرج عنهم وهاربون خارج البلاد.

وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن على إعدام 37، والمؤبد لـ396 متهمًا، والبراءة لـ17 آخرين فى أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى، ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور قسم شرطة مطاى، و9 آخرين وتعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات المنيا.

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