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السيسي: ما حققناه من إنجازات واستقرار "جيد".. ونحتاج للصبر لتحقيق المزيد

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السيسي: ما حققناه من إنجازات واستقرار "جيد".. ونحتاج للصبر لتحقيق المزيد السيسي: ما حققناه من إنجازات واستقرار "جيد".. ونحتاج للصبر لتحقيق المزيد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحلول اليوم فقد مر عامان من مدة رئاسته الأولى، مضيفا: "خلال الفترة اللى فاتت حاولنا أن نقدم ما تم إنجازه لكم من خلال افتتاح بعض المشاريع، وهذه إنجازات المصريين مش حد تانى.. اللى عمل ده كله إحنا مش أى حد تانى، واللى تحقق كثيرا جدا فى عمر السنتين وفيه حاجات لسه، وفيه حاجات مش هتتقال خالص".

وحضر الرئيس عبد الفتاح ، الإفطار الأول لـ"الأسرة المصرية"، فى شهر رمضان المبارك، والذى عقد بأحد فنادق القاهرة، وحضره ممثلون عن كافة فئات المجتمع المصرى إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال.

وأوضح الرئيس السيسي أن ما تم إنجازه "جيد"، مضيفا: "محتاجين عمل أكثر وإخلاص أكبر وصبر أكبر".

وأشار إلى أن حالة الاستقرار والأمن التى تحققت خلال العامين، قائلا: "كل يوم بنتقدم فى هذا الملف، مش بس أنشطة إرهابية ممكن تقابلنا، حالة الاستقرار والأمن بتعود شوية بشوية وتماسك الدولة بمؤسساتها يعود كل يوم أفضل من اللى فات.. وحالة الانضباط والتماسك بنحاول إنها تزيد وتثبت وتستقر أكثر علشان نقدر نعمل أكثر".


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مصر 365

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