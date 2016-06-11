مفاجأة.. النائب إيهاب الغطاطى يتقدم بطلب إحاطة لعدم إسقاط ديون الفلاحين

قال النائب إيهاب الغطاطى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة غدا، الأحد خلال الجلسة العامة للمطالبة بعدم إسقاط ديون الفلاحين فى بنك الائتمان الزراعى، موضحا أن هناك فلاحين يأخذون هذه القروض من أجل شراء منازل أو سيارات لهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب خلال طلب الإحاطة بأن يكون هناك جدولة للديون وليس اسقاطها بشكل كامل، موضحا أنه سيطالب اللجنة الزراعة غدا أيضا بأن تتخلى عن طلبها بالتوسع فى زراعة الأرز، والذى يحتاج لمياه كثيرة.

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