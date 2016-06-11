مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج يضبط كميات كبيرة من العصائر الفاسدة

تمكن مكتب مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة بسوهاج، من ضبط نصف طن، عصائر طبيعية غير صالحة، للاستهلاك الآدمى، حيث كانت مخزنه بطريقة غير صحية للعرض خلال شهر رمضان المبارك.

كما تم التحفظ على 1500 عبوة كارتونية أخرى، لعصائر ومشروبات غير صالحة وغير معلومة المصدر، وذلك بأحد أشهر محلات العصائر والمشروبات المثلجة، بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لقرار النيابة، بشأن التصرف فى المضبوطات.

ومن جانبه قال أحمد فؤاد، مراقب عام الاغذية، بمديرية الصحة بسوهاج، أن هناك خطة تم وضعها بالتنسيق مع الإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة، لتكثيف حملات ضبط الاغذية والمشروبات، الغير صالح خلال باقى أيام شهر رمضان المبارك.