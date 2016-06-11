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طهران تدين قرار محكمة كندية بمصادرة أصول إيرانية

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طهران تدين قرار محكمة كندية بمصادرة أصول إيرانية طهران تدين قرار محكمة كندية بمصادرة أصول إيرانية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن جابر الانصاري

نددت إيران اليوم السبت بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من أصول تابعة للحكومة الإيرانية ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات تمت بالتنسيق مع طهران ونفذها حزب الله وحركة حماس، بحسب ما أعلن القضاء الكندي.

وقالت فرانس برس أن الحكم قضى بأن تستفيد عائلات أمريكيين قتلوا في 8 اعتداءات ارتكبت بين 1983 و2002 من الممتلكات والحسابات المصرفية التابعة للحكومة الإيرانية في كندا كتعويض عطل وضرر.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن جابر الانصاري بالقرار واعتبر أنه “يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف الانصاري “كما أن هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين”، معتبراً أن “أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض إعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية”.

ونقلت وسائل إعلام كندية أن قيمة هذه الأصول التابعة للحكومة الإيرانية تبلغ نحو 13 مليون دولار كندي أي نحو تسعة ملايين يورو.

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