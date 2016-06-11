5 نصائح لتحسين صحة جسمك خلال الأجواء الحارة بالصيف

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن طرق فعالة لتعزيز توازن وصحة الجسم خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة المرتفعة، وأوصى التقرير بإتباع النصائح التالية:

1- لا تحرم جسمك من السعرات الحرارية المهمة، ويجب استهلاك الكربوهيدرات الكافية والدهون الصحية التى من شأنها ضمان عملية التمثيل الغذائى الخاص بك، وهى توجد بأسماك السالمون والسردين والمكسرات ،ومن الأفضل تجنب الوجبات السريعة.

>2- التأكد من أنك تتناول كميات كافية من البروتين، لتضمن أنك لا تفقد أنسجة عضلاتك، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين: الألبان والعدس والفول والمكسرات والأسماك واللحوم.

>3- شرب كميات كافية من الماء فيما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء فى اليوم،لأنها تساعد على إنشاء أنسجة عضلية جديدة، لأن الجفاف ونقص مستويات المياه يتسبب فى تمزق العضلات.

>4- التغلب على مستويات التوتر الخاصة بك، لأن الضغوط النفسية ترفع مستويات هرمون الكورتيزول، هذا الهرمون المسئول عن تقلص العضلات وتخزين الدهون فى الجسم، لذا فمن الأفضل التخلص من التوتر.

>5- ممارسة التمرينات الرياضية: لأنها تؤدى إلى تعزيز القدرة على التحمل وتحسين عملية التمثيل الغذائى، كما أن ممارسة التمرينات العضلية تضمن لجسمك ألا يتعب وتوفر له المزيد من الطاقة.

- مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح للتغلب على الحرارة والنوم بشكل أفضل

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