بالصور..غرق 10 منازل بقرية أصفون المطاعنة بالأقصر‎

أغرقت المياة الجوفية، 10 منازل بقرية أصفون المطاعنة، التابعة لمركز إسنا، جنوب الأقصر، دون معرفة الأسباب التي أدت غلي ذلك.

وانتقل محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إلي القرية برفقة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت مصادر بمجلس المدينة، أن لا أحد يرف إذا كانت المياة متسربة من بيارات الصرف الصحي أم من خلال مواسير المياة التي مرت عشرات السنين عليها، مشيرًا إلي أن مسئول شركة المياة أمر بقطعها عن الشوارع الثلاث المحيطة بالمنطقة الغارقة، بعد شفط المياة بعربات الكسح التابعة لمجلس المدينة، لمعرفة إذا ما كانت المياة متسربة من شبكة المياة أم من عدمه.

من جانبه أصدر، رئيس مدينة إسنا، قرارًا بإحلال وتجديد شبكة المياة بالقرية، بعد شكاوي الأهالي من مرور عشرات السنين علي إنشاء الشبكة، دون أن يتم تطويرها أو تغيير مواسير المياة.

ويعد حاليًا سليمان، تقريرًا مفصلًا عن الواقعة، لرفعها لمحافظ الأقصر، محمد بدر، الذي يتابع الموقف بعناية، بحسب مصادر بمجلس مدينة إسنا .