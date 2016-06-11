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مغاربة يحتجون بالحمير على شح المياه في قراهم

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مغاربة يحتجون بالحمير على شح المياه في قراهم مغاربة يحتجون بالحمير على شح المياه في قراهم

مغاربة يحتجون بالحمير على شح المياه في قراهم

خرج أهالي بلدة مغربية، وسط البلاد، إلى الاحتجاج فوق الحمير، لتنبيه المسؤولين إلى معاناتهم مع شح المياه.

وبحسب “سكاي نيوزعربية” فقد بدأت المسيرة من قرية “البازلة”، في بلدة عين عائشة، حيث بات بعض السكان يضطرون إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى الآبار أو مواقع السقي الأخرى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية فإن المحتجين اتجهوا صوب مقر البلدية قبل أن يكملوا طريقهم صوب المحافظة في مدينة تاونات المجاورة.

ويضطر سكان بعض القرى النائية في المغرب إلى التنقل لعدة كيلومترات على دوابهم كي يتزودوا بالماء.

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