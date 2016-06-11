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#في_اليورو - تشكيل إنجلترا: فاردي على الدكة.. لكن أين يلعب روني؟

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#في_اليورو - تشكيل إنجلترا: فاردي على الدكة.. لكن أين يلعب روني؟ #في_اليورو - تشكيل إنجلترا: فاردي على الدكة.. لكن أين يلعب روني؟

هاري كين يقود الهجوم. هذا هو الشيء الواضح في تشكيل منتخب إنجلترا بينما باقي مهام اللاعبين ستظهر بعد ساعة حين يصطدم فريق الثلاثة أسود بروسيا.

يجلس جيمي فاردي نجم ليستر سيتي المظفر بالدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء، تاركا الهجوم لهاري كين ومعه ربما واين روني.

واين روني قد يشارك كين الهجوم أو يلعب في خط الوسط.

وغالبا سيشارك روني في الوسط كون رحيم ستيرلنج وديلي ألي وأدام لالانا موجودون وثلاثتهم يشاركون تحت رأس الحربة.

لهذا فقد يشارك روني كلاعب وسط مدافع بجوار إريك داير أمام خط الدفاع الذي يمثله ووكر وجاري كاهيل وكريس سمولينج وداني روز.

تعرف على التشكيل كاملا:

المرمى: جو هارت

الدفاع: ووكر - كاهيل - سمولينج - روز

الوسط: داير - روني - ستيرلنج - لالانا - ديلي ألي

الهجوم: كين

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