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منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاقتحام جماعى للمسجد الأقصى يومى غدا وبعد غد

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منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاقتحام جماعى للمسجد الأقصى يومى غدا وبعد غد منظمات الهيكل المزعوم تدعو لاقتحام جماعى للمسجد الأقصى يومى غدا وبعد غد
دعت منظمات يهودية متطرفة إلى اقتحامات جماعية وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بـ "عيد الشفوعوت" (نزول التوراة) العبرى غدا (الأحد) وبعد غد (الاثنين) .

وذكر المركز الإعلامى لشئون القدس والأقصى "كيوبرس" المعنى بالدفاع عن المسجد الأقصى فى بيان صحفى اليوم السبت، أن منظمات الهيكل المزعوم وفى مقدمتها منظمة "طلاب من أجل الهيكل" نشرت إعلانات على مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة لها تدعو إلى اقتحامات جماعية وتدنيس الأقصى احتفاء بـ “عيد الشفوعوت” العبري.

كما دعا ما يسمى بـ "ائتلاف منظمات الهيكل" للمشاركة فى مراسيم التدرب الافتراضى على شعائر “الشفوعوت” فى الهيكل المزعوم، وذلك قبل ظهر الاثنين على قمة جبل المكبر المشرف على المسجد الأقصى، بمشاركة قيادات دينية وسياسية يهودية.

وأظهر إحصاء لمركز "كيوبرس" أن نحو 628 مستوطنا وعنصرا احتلاليا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى فى الثلث الأول من شهر يونيو، من بينهم 490 مستوطنا من أفراد الجماعات والمنظمات اليهودية، 132 من طلاب الارشاد التهويدي، 6 من عناصر مخابرات الاحتلال الذين اقتحموا المبانى والمصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن يوم الأحد 5 يونيو شهد أكبر عدد من الاقتحامات تزامنا مع الذكرى الـ 49 لاحتلال كامل مدينة القدس (307 مستوطن).
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