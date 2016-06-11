تعيين وزيرين جديدين للطاقة والمالية فى الجزائر

قالت وسائل إعلام رسمية، إن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة عين وزيرين جديدين للطاقة والمالية فى تعديل وزارى أعلن اليوم السبت.

وجرى تعيين نور الدين بوطرفة وزيرا للطاقة بدلا من صالح خبري. وكان بوطرفه رئيسا لشركة سونلغاز. كما عين حاجى بابا عمى وزيرا للمالية بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المسؤول عن الميزانية والتخطيط.

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