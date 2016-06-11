بعد استبداله بالفنان طارق الحربي... مطالبات بعودة محمد الشهري لـ"حروف وألوف"

حملت الأيام الأولى من الشهر الفضيل صدمة لجمهور برامج المسابقات، مع غياب الإعلامي السعودي محمد الشهري عن تقديم برنامج "حروف وألوف"، الذي يعرض على شاشة mbc ليحلّ محلّه في تقديم البرنامج الفنان السعودي طارق الحربي.

وعلى الرغم من أنّ الشهري أعلن ذلك الخبر قبل رمضان بأيام قليلة، فإنّ جزءاً من الجمهور، الذي اعتاد حضور محمد الشهري في البرنامج طوال 11 عاماً في رمضان، أبدى استياءه واعتراضه على غياب الشهري، وطالب بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الشهري عبر هاشتاق خاص، موجّهين تغريداتهم لـ mbc.

وفيما دارت الأحاديث في الكواليس حول أسرار استبدال محمد الشهري بالفنان طارق الحربي، ومن صاحب القرار في ذلك، mbc أم محمد الشهري، تشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن mbc كان لديها توجّه إلى عدم تقديم البرنامج هذا العام لأسباب إعلانية، ولكن في اللحظات الأخيرة تمّ اعتماد البرنامج ضمن الخريطة الرمضانية واستبدال الشهري بالحربي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي