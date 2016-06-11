أحمد فهمي يكشف حقيقة شخصية الفنانة أحلام من كواليس "أراب أيدول"

نفى الفنان أحمد فهمي، مقدّم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أراب أيدول" تهمة "تلميع" الفنانة أحلام ، وأكد أنه لا يخاف سطوتها، مؤكداً أنّ تقديمه المميّز لها في حلقات الموسم الأخير لا يمكن وصفه "بالتلميع"، ولكنه تقدير لطيبتها وتواضعها وسعيها الدائم لمساعدة الجميع، وقال إنّه على المستوى الشخصي يحبّها جداً.

فهمي نفى أيضاً أن تكون مشاركته في تقديم البرنامج الشهير مجرد "سبوبة" وبحث عن المال، بعدما توقّف تقريباً عن الغناء. وأكد في تصريحات لبرنامج " أبيض وأسود" على إذاعة "نجوم إف إم"، أنه أصبح ركناً أساسياً من أركان البرنامج، ويؤمن بدوره في منح الفرصة أمام المواهب الحقيقية في عالم الغناء، ووعد بتقديم الموسم الجديد بشكل مختلف تماماً عن المواسم الماضية، من دون أن يحدّد موعداً نهائياً لعرض الموسم الرابع.

أحمد الذي يشارك في دراما رمضان 2016 بمسلسل "الميزان" أكد أنّ الانطباع السائد عن الفنانة أحلام عضو لجنة تحكيم البرنامج غير صحيح، فهي طيبة جداً، ومتواضعة للغاية، ولا تتوانى عن مدّ يد العون لكلّ الناس، وقال: "على المستوى الشخصي أحبّها جداً.