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منتخب ويلز يفوز على سلوفاكيا في مواجهات «يورو2016»

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منتخب ويلز يفوز على سلوفاكيا في مواجهات «يورو2016» منتخب ويلز يفوز على سلوفاكيا في مواجهات «يورو2016»

المهاجم الويلزي جاريث بيل

فاز منتخب ويلز على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم، ضمن الجولة الاولى في مواجهات يورو2016.

وسجل جاريث بايل هدف التقدم للمنتخب الويلزي في الدقيقة 10،وتعادل اوندري دودا في الدقيقة 61 لصالح منتخب سلوفاكيا، ليتمكن اللاعب وهال روبسون هدف الفوز لويلز في الدقيقة 81.

وبدأ الويلزي اللقاء بتشكيل كالتالي: دانى وارد، دافيز، أشلى ويليامز، شيستر، تايلور، جونتر، رامسى، إدواردز، ألين، جوناثان ويليامز، وجاريث بيل.

يذكر أن منتخب ويلز الويلز يشارك للمرة الأولى في التاريخ ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″.

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