بوتين يلتقى رئيس الوزراء الهندى اليوم

أفاد المكتب الصحفي للكرملين السبت 11 يونيو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا خلال إتصال هاتفي مسائل التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الصحفي في بيان له أن “الزعيمين تطرقا إلى مسائل التعاون بين البلدين ومن بينها التحضير للقاءات على أعلى المستويات في القريب العاجل”.

وأضاف البيان أن بوتين ورئيس وزراء الهند أكدا نيتهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ذات طابع الشراكة الإستراتيجية المتميزة على كافة الأصعدة -حسب وكالة روسيا اليوم-

واستغل رئيس الوزراء الهندي المناسبة وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعيد الوطني للبلاد، الذي يصادف الأثنين 12 يونيو.

يأتي هذا الإتصال الهاتفي بعد موجة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الغربية عن تقارب كبير بين الهند والولايات المتحدة،

وركزت الصحافة العالمية على أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ينظر بعينيه غربًا في إشارة إلى الإبتعاد عن روسيا.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي أواخر العام الماضي إلى موسكو، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن الهند تعتبر من أكثر المرشحين بجدارة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وفي أعقاب محادثات جدية قال بوتين إن الهند وروسيا تدعمان إقامة تحالف واسع ضد الإرهاب لمحاربة “داعش” على أساس القانون الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة المجتمع الدولي كله.

وأكد بوتين على تقارب مواقف موسكو ودلهي حيال أكثر القضايا الدولية حدة، لاسيما فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين

هذا ووقعت روسيا والهند حزمة من الإتفاقيات الثنائية فيما يخص تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة النووية والمواصلات والنفط و اقترح الرئيس بوتين تنظيم لقاءات لأوساط رجال الأعمال في البلدين مرتين في السنة، معربًا عن رغبته بالمشاركة فيها .