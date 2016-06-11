مقتل شاب ببورسعيد طعنًا فى مشاجرة بالضواحى والقاتل يلوذ بالفرار

لقى منذ قليل شاب يناهز الـ25 من عمره، مصرعه، إثر طعنة نافذة بالقلب، فى مشاجرة حامية الوطيس، بمنطقة فاطمة الزهراء، بحى الضواحى ببورسعيد، ولاذ القاتل بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا من مستشفى الزهور العام، بوصول أحمد طه شلبى 25 سنة، جثة هامدة نتيجة طعنة غائرة بالقلب، بسبب مشاجرة بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، ولاذ القاتل بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار القاتل، وانتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثة، للتأكد من أسباب الوفاة، للتصريح بدفن الجثة، مباشرة التحقيقات.

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