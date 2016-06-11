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مصرع شخص وطفلته وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب سيارة شمال الغردقة

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مصرع شخص وطفلته وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب سيارة شمال الغردقة مصرع شخص وطفلته وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب سيارة شمال الغردقة
لقى، اليوم السبت، شخص مصرعه وطفلته البالغة من العمر 3 سنوات وأصيب 4 آخرون جراء انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم شمال مدينة الغردقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أخطر عدد من قائدى السيارات المارة ما بين مدينة غارب والغردقة غرفة إسعاف البحر الأحمر، بانقلاب سيارة ملاكى شمال الغردقة.

وأكد شهود العيان والمبلغون عن الواقعة، أن السيارة انحرفت على جانب الطريق وانقلبت عدة مرات، وتمكنوا من إنقاذ سيدتين ورجل وطفلة، 4 سنوات، فيما تم العثور على جثة لشخص من بين ركاب السيارة، وطفلة مصابة بإصابات خطرة.

وتأخرت سيارات الإسعاف فى الحضور لمكان الواقعة، لأكثر من ساعتين، حتى لقى الأب وطفلته مصرعهما، مؤكدين أنهم اتصلوا بالإسعاف أكثر من مرة إلا أنهم تأخروا عن الواقعة قرابة الساعتين، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


>- مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة شمال الغردقة
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