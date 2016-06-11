تحرير 1444 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1444 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 582 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و153 مخالفة إزالة ملصقات و145 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 2 سيارة و180 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و71 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و98 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و79 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 75 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 21 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 13 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و11 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و68 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1596 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية