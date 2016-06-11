السمنة والتدخين يؤخران علاج التهاب المفاصل الروماتويدى

كشفت دراسة علمية حديثة أذيعت نتائجها اليوم فى المؤتمر السنوى الأوروبى لمكافحة الروماتيزم (EULAR 2016) أن السمنة والتدخين يؤثران بالسلب على علاج التهاب المفاصل الروماتويدى.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تشجيع المرضى على الإقلاع عن التدخين والتمتع بوزن صحى يمكن أن يحسن إلى حد كبير من فرص علاج التهاب المفاصل الروماتويدى، الذى يعد من الأمراض المزمنة التى تضر بصحة المفاصل والأنسجة الضامة والعضلات والأوتار والأنسجة الليفية، مما يسبب الألم المزمن، وهو أكثر شيوعاً فى النساء.

وجد الباحثون أن هناك ما لا يقل عن 50٪ من المرضى فى الدول المتقدمة يعجزون عن التمتع بوزن صحى لتجنب الأمراض.

وقالت الباحثة سوزان بارتليت، طبيبة بجامعة ماكجيل فى مونتريال، كندا، إن هناك ارتفاعا فى معدلات السمنة والتدخين بين مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى، إلا أن القليل منهم يدركون التأثيرات الضارة على علاج هذا الروماتويد.

>وأضاف الباحثون أن الإقلاع عن التدخين والتمتع بوزن سليم من عوامل أسلوب الحياة الصحى التى يمكن تعديلها من قبل المرضى، حتى تقل لديهم حدة التهاب المفاصل الروماتويدى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى الأمريكى “Science Daily”، وذلك فى العاشر من شهر يونيو الجارى.

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