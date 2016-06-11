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فارس الشهابى المرشح الأكبر لتشكيل الحكومة السورية الجديدة

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فارس الشهابى المرشح الأكبر لتشكيل الحكومة السورية الجديدة فارس الشهابى المرشح الأكبر لتشكيل الحكومة السورية الجديدة

11 يونيو 2016 | 7:52 مساءً

فارس الشهابى

كشفت مصادر مطلعة إحتمالية تشكيل، فارس الشهابى، السورية الجديدة، والذى يرأس حاليًا اتحاد غرف الصناعة.
> ويعرف الشهابى، بعدائة الكبير لتركيا، ورئيسها أرودغان، وهو من أطلق عليه أخيرًا لقب لص حلب، وكان الشهابى من الشخصيات البارزة، فى عدد من استطلاعات الرأى التى اطلقت على كثير من المواقع الإليكترونية، حول الشخصية الأكثر اقتدارًا لقيادة الحكومة السورية الجديدة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتينك

2016-06-11

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