قوات المعارضة السورية تتقدم فى «منبج»..وآلاف المدنيين تحت الحصار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الآلاف من المدنيين يعانون في المدينة بسبب الحصار في ظل أوضاع إنسانية مأساوية .

ففد حققت قوات سوريا الديمقراطية مكاسب هامة على الأرض ضد تنظيم داعش اليوم السبت 11 يونيو، لتقترب من معقل آخر من أهم معاقل التنظيم في شمال سوريا، حسبما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادًا وعربًا، أصبحت الآن على بعد 17 كيلومترًا من مدينة الباب معقل التنظيم شمال شرقي حلب .

ووفقًا للمرصد فقد قطعت قوات سوريا الديمقراطية أمس الجمعة آخر طريق إلى بلدة منبج المحاصرة من الباب بعد أسبوع من التقدم حول تلك المنطقة، الأمر الذي سمح لها بفرض حصار على البلدة الكبيرة من كل الإتجاهات.

ونقل المرصد أن قرابة 160 من مقاتلي التنظيم لقوا حتفهم في معارك حول منبج مع قوات سوريا الديمقراطية، التي قُتل أكثر من 20 من مقاتليها.

كما نشر الموفد الأميركي الخاص للرئيس باراك اوباما لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك، في تغريدة على موقع “تويتر” الجمعة “إرهابيوا داعش باتوا مطوقين بالكامل ولا منفذ لهم”.

وبات عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في مدينة منبج التي تطوقها قوات سوريا الديمقراطية، وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس،أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين داخل مدينة منبج التي تتعرض لضربات مستمرة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعدما تم قطع كافة الطرق في محيطها”.

وبحسب عبد الرحمن يعيش عشرات الآلاف من المدنيين “حالة من الرعب” جراء خشيتهم من القصف الجوي المكثف، لافتًا إلى أنهم يعانون من أوضاع إنسانية مزرية بعد توقف الأفران عن العمل وشُح المواد الغذائية، خصوصا بعد قطع كافة الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة”.