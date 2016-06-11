7 نصائح لتقوية عظامك فى رمضان وتسهيل أداء صلاة التراويح

أوضح أستاذ جراحة العظام أن العلوم الحديثة أثبتت فوائد صحية عظيمة للصيام، منها (الامتناع عن الطعام والشراب لفترات محددة ومنتظمة ): منها تحسين قدرة خلايا المخ والأعصاب على النمو وتقليل فرصة الإصابة باضطرابات الذاكرة وألزهايمر وتحسين وظائف الجهاز الهضمى والمناعة.

وقال الدكتور خالد عمارة ، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس إن جسم الإنسان يتمتع بالقدرة على تحمل أى شىء بشرط التدريج، موضحا أن تدريب جسم الإنسان والتدرج معه فى أداء أى شىء يجعله قادرا على التعامل مع أى نوع من الضغوط، كما هو الحال مع زيادة فترات التمرين بالتدريج أو زيادة فترات المشى أو زيادة فترات العطش والصيام .. إلخ .

وأضاف الدكتور خالد عمارة أن هناك مجموعة من النصائح التى يجب أن يتبعها الصائمون أثناء شهر رمضان للحفاظ على قوة عضلاتهم وعظامهم وحماية أجسامهم من أى أضرار محتملة بسبب الحر الشديد أو الإجهاد أثناء فترة الصيام، وأيضا لتهيئة الجسم على صلاة القيام، وتشمل:

>1- كثرة الطعام والشراب بعد الإفطار لا يفيد العضلات، لكن الأهم نوع الأغذية ، ومن الأكلات المفيدة للعظام والعضلات : منتجات الألبان مثل الجبن والزبادى واللبن الرايب والخضروات والفواكه الطازجة والمكسرات والبقوليات واللحوم والأسماك والنشويات مثل الخبز و الأرز.

2- تناول كميات كافية من السوائل أثناء الإفطار، لكن يجب تقسيم هذه الكميات على جرعات صغيرة وتكرار تناولها بشكل دورى منتظم.

>3- ممارسة الرياضة الخفيفة قبل الإفطار يفيد فى تقليل الوزن، لكن أفضل وقت لممارسة الرياضات الثقيلة والتمرينات المكثفة لتقوية العضلات وزيادة حجمها يكون بعد الإفطار بثلاث ساعات على الأقل.

>4- الصيام لا يؤثر بدرجة كبيرة على قوة العضلات وقدرة التركيز أثناء الصيام , لكن العامل الأهم الذى يؤثر عليها: هو عدم انتظام النوم, لذلك يجب الحفاظ على انتظام النوم .

>5- المرضى الذين يعانون من خشونة شديدة فى المفاصل يمكنهم الصلاة لفترات طويلة، لكن مع الجلوس على كرسى إذا استلزم الأمر الوقوف أكثر من 15 أو 20 دقيقة.

>أما الأشخاص الطبيعيون فيفضل أن يؤدوا تمرينات تقوية لعضلات الساقين والظهر لتحسين حالتها فى الأيام الأولى من رمضان كى لا يشعروا بالألم أثناء فترات الوقوف الطويلة فى صلوات القيام، وكما أوضحنا فالتدرج فى التمرين يساعد الإنسان على عمل أى شىء.

>6- مراجعة مواعيد تناول الأدوية فى فترة الإفطار مع الطبيب المعالج, مع ملاحظة أن حقن العضل والوريد لا تؤثر على الصيام ولا تفطر , حيث إن الإفطار يكون نتيجة دخول شىء إلى جوف الإنسان والجوف هو الجهاز الهضمى فى مرحلة ما بعد البلعوم والمرىء .

>7- صيام رمضان لا يتعارض مع أغلب جراحات العظام، ولا يؤثر على التئام الجروح والكسور، لكن يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج فى هذا الأمر ؛ لأن كل مريض له خصوصيته وحالته المرضية التى قد تؤثر على اتخاذ القرار بالنسبة للصيام .

صلاة التراويح تخلصك من الترهلات وتيبس العضلات

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