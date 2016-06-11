صحافة المواطن.. شكوى من انقطاع المياه لفترات طويلة بالتجمع الخامس وعين شمس
أرسل أحد القراء شكوى من انقطاع المياه عن منطقة التجمع الخامس لفترات طويلة تصل لـ22 ساعة، مؤكداً أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين دون جدوى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
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