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صحافة المواطن.. شكوى من انقطاع المياه لفترات طويلة بالتجمع الخامس وعين شمس

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أرسل أحد القراء شكوى من انقطاع المياه عن منطقة التجمع الخامس لفترات طويلة تصل لـ22 ساعة، مؤكداً أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين دون جدوى.
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