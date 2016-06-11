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هكذا حوَّل المصمم براندن ماكسويل الليدي غاغا إلى أجمل الأميرات

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السبت 11-06-2016 15:40

تجمع المصمم براندن ماكسويل Brandon Maxwell علاقة صداقة قوية مع المغنية الشهيرة ليدي غاغا Lady Gaga، فقد كان مصممها الخاص والمسؤول عن إطلالاتها قبل أن يفتتح ماركته الخاصة بتشجيع من النجمة. وإن كنتِ لم تلاحظي التغير الحاصل في إطلالات ليدي غاغا خلال الأشهر الماضية، فيمكنك أن تشاهدي في الصور أعلاه كيف تحوَّلت من امرأة ذات إطلالات مجنونة ومنفرة إلى أميرة من أميرات السجادة الحمراء في حفل الـ "أوسكار"، حيث تألقت ببدلات بيضاء أنيقة، كما أبهرتنا في حفل EMMYs بإطلالة رائعة باللون الأسود.

تتميَّز تصاميم براندن ماكسويل بفخامة قصَّاتها وألوانها البسيطة التي يطغى عليها اللونان الأبيض والأسود، فتجمع بذلك بين الأسلوب الكلاسيكي والتصاميم العصرية، ولعل هذا ما لفت أنظار عديد من نجمات هوليوود المتألقات، اللواتي اخترنه ليوقِّع إطلالاتهن في مناسبات عديدة، منها إطلالة داوتزن كرويس Doutzen Kroes، وإزابيلي فونتانا Isabeli Fontana في مهرجان "كان" السنيمائي، وناعومي كامبل Naomi Campbell في إطلالة بيضاء في احتفال عيد ميلادها هذا العام.

شاهدي في الصور أعلاه كيف حوَّل المصمم براندن ماكسويل نجمات هوليوود إلى أميرات على السجادة الحمراء.

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سيدتي