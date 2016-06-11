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عمليات البنيان المرصوص الليبية: داعش محصور فى مساحة 20 كليومترا بسرت

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عمليات البنيان المرصوص الليبية: داعش محصور فى مساحة 20 كليومترا بسرت عمليات البنيان المرصوص الليبية: داعش محصور فى مساحة 20 كليومترا بسرت

طرابلس فى 11 يونيو /أ ش أ/
>أعلنت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ، أن تنظيم «داعش» الإرهابى خسر مساحات كبيرة من الأراضى التى كان يسيطر عليها داخل مدينة سرت، وأن تواجده الحالى بات محصورًا فى مساحة 20 كليو مترا مربعا فقط من الأرض.

ونشر المركز الإعلامى للغرفة على صفحته الرسمية اليوم السبت، البلدات والمناطق التى سيطرت عليها قوات «البنيان المرصوص » فى مدينة سرت بعد شهر من المعارك ضد تنظيم «داعش».

كان الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» ، العميد محمد الغصري، قد أعلن فى وقت سابق سيطرة القوات المكلفة من قبل المجلس الرئاسى على منطقتى السواوة وميناء سرت البحرى «بشكل كامل» بعد اشتباكات عنيفة مساء أمس الجمعة مع مقاتلى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت.

وتستخدم القوات الحكومية الدبابات التى تطلق قذائفها باتجاه مواقع متقدمة لتنظيم «داعش» فى المدينة ، والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بينما تخوض مجموعات منها مواجهات مباشرة مع عناصر التنظيم بين المنازل .
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