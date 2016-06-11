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اتحاد الكرة يبلغ الإسماعيلي بمواجهة الأهلي في برج العرب.. والدراويش يرد

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اتحاد الكرة يبلغ الإسماعيلي بمواجهة الأهلي في برج العرب.. والدراويش يرد اتحاد الكرة يبلغ الإسماعيلي بمواجهة الأهلي في برج العرب.. والدراويش يرد

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للإسماعيلي يبلغه فيه بإقامة مباراة أمام الأهلي على ملعب برج العرب يوم 24 يونيو الجاري.

وسيلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في مباراة سيكون صاحب الأرض فيها الدراويش بالجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

وقال فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com "قمنا بالرد على الإسماعيلي بناء على الفاكس الأخير الذين أرسلوه لنا وأكدنا فيه على رفضنا التام لخوض المباراة ببرج العرب".

وأضاف "حددنا ملاعب جهاز الرياضة وبتروسبورت والمقاولون العرب واستاد السلام للعب عليها".

وعلم FilGoal.com أن خالد القماش لا ينوي تولي قيادة الفريق فنيا في حال إقامة مباراة الإسماعيلي مع الاهلي على ملعب برج العرب.

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