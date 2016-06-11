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خبر في الجول – عرض رسمي من أحد أندية الدوري الإنجليزي لرمضان صبحي

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خبر في الجول – عرض رسمي من أحد أندية الدوري الإنجليزي لرمضان صبحي خبر في الجول – عرض رسمي من أحد أندية الدوري الإنجليزي لرمضان صبحي

حصل رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب على عرض رسمي من ناد إنجليزي بحسب مصدر مسؤول صرح بذلك لـFilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على عرض رسمي بعدما تمت متابعته من جانب النادي الإنجليزي في مباراتين ضمن الدوري المصري.

رمضان صبحي صاحب الـ19 عاما يعد أبرز مفاتيح لعب الأهلي هذا الموسم بعدما سجل 4 أهداف وصنع 9 لرفاقه في فريق الشياطين الحمر.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أكدت من قبل اهتمام ناد يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بخدمات اللاعب الذي مثل المصري الأول 6 مرات وسجل هدفا دوليا مع الفراعنة.

والنادي المهتم بضم رمضان صبحي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتل مركزا متقدما بين الـ10 الأوائل في جدول الموسم المنصرم من المسابقة.

وتأتي تلك الأنباء بعد ساعات من اجتماع نادر شوقي وكيل اللاعب مع محمود طاهر رئيس الأهلي، إذ شوهد ممثل النجم الشاب داخل القلعة الحمراء من قبل مراسل FilGoal.com.

محمود طاهر خرج بعد الاجتماع وصرح بأن الحديث تطرق كذلك لمستقبل عماد متعب وحسام غالي ومحمد هاني مع رمضان صبحي، المجموعة التي يمثلها نادر شوقي.

وأكد طاهر أن متعب وغالي لن يرحلا عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم، والثنائي سيكون موجودا في معسكر الفريق للموسم المقبل.

أما رمضان، فعلم FilGoal.com أن الأهلي يفضل تأجيل التحدث فيما يخص احتراف نجم الفريق الأحمر إلى نهاية الموسم، وأن وصول العرض يعد الخطوة الأولى فقط.

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فيديو اليوم السابع

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