تحليل في الجول - أبو العلا: على الزمالك تغيير الطريقة.. فهجومه غير جيد

يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن الفريق بحاجة إلى تغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 مع المدرب محمد حلمي قبل لقاء اتحاد الشرطة السبت.

وقال أبو العلا لـFilGoal.com:"مركز رأس الحربة بالزمالك دائما به قصور، المعدل التهديفي للفريق ليس جيد".

وأضاف "محمد عادل جمعة جيد هجوميا لكن لا يجيد الدفاع بنفس المستوى".

وأردف "محمود كهربا هو أفضل لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، أتوقع أن يصنع الفارق أمام اتحاد الشرطة".

وتابع "أفضل للزمالك أن يزيد عدد لاعبي الوسط المهاجمين إلى 3 بدلا من 2، الفريق به مهاجمين كثر".

ويعتمد حلمي على 3 لاعبين في وسط الملعب الدفاعي في ظل اتباعه طريقة 4-3-3.