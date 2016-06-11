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تحليل في الجول - تامر عبد الحميد يتحدث عن ' عيب ' الزمالك.. وعادل جمعة ' المتطور '

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تحليل في الجول - تامر عبد الحميد يتحدث عن ' عيب ' الزمالك.. وعادل جمعة ' المتطور ' تحليل في الجول - تامر عبد الحميد يتحدث عن ' عيب ' الزمالك.. وعادل جمعة ' المتطور '

يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن الفريق يعيبه عدم دخول المباريات بقوة منذ البداية، مشيرا إلى تطور ظهيره الأيسر محمد عادل جمعة.

وقال عبد الحميد لـFilGoal.com:"تستطيع أن تعرف من البداية هل سيفوز الزمالك أم لا، الروح القتالية هي الشيء الأهم في المباريات".

وأضاف "لقد اخترت عادل جمعة نجم المباراة الأخيرة للفريق، مستواه يتحسن من لقاء لأخر".

وتابع "أفضل لاعب في الوقت الحالي هو محمود كهربا، أتوقع أن يصنع هدفا أمام اتحاد الشرطة السبت وأن يسجل باسم مرسي".

وواصل "مشكلة الفريق أنه يحتاج إلى ثلث أو نصف ساعة لكي يدخل في المباراة، لا يؤدي بشكل جيد إلا عندما يشعر بالخطر. هذه السلبية هي الأكبر في الفريق".

وأردف "أفضل الاستمرار بمحمود جنش في حراسة المرمى".

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